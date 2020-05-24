رئيس وزراء بريطانيا يعتزم إعادة بعض التلاميذ لمدارسهم أول يونيو

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن بعض التلاميذ في المراحل الابتدائية سيعودون إلى مدارسهم في الأول من يونيو مع تخفيف الحكومة لإجراءات العزل العام المفروضة؛ لوقف تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "قلنا إننا سنبدأ بسنوات (الدراسة) الأولى، العام الأول والعام السادس.. واليوم أعلن أننا ننوي المضي قدما في ذلك وفقا لما هو مخطط يوم الأول من يونيو".