ضبط عصابة «سرقة موتوسيكلات» بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من القبض على اثنين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وارتكاب 8 وقائع سرقة في منطقة المطرية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بأن معلومات وردت وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية تخصص نشاط اثنين من العناصر الإجرامية في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما 3 سلاح أبيض "مطواة" - كونتاكت توصيل كهربائى.وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بذات الأسلوب.وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما، لهما معلومات مسجلة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.