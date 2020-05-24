الأرجنتين تمدد العزل العام حتى 7 يونيو

قرر الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، تمديد العزل العام في العاصمة بوينس أيرس، حتى السابع من يونيو المقبل.وبرر الرئيس الأرجنتيني قراره بأنه جاء بعد أن شهدت المدينة زيادة مطردة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة.وفرضت الأرجنتين العزل العام في 20 مارس، وكان من المقرر أن ينتهي اليوم الأحد على الرغم من أن المسؤولين خففوا القيود في بعض المناطق من البلاد.