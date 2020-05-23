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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالة تعد على أرض بحيرة المنزلة بدمياط

السبت 23/مايو/2020 - 07:56 م
إزالة
إزالة
حسام فهمي
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتائج الحملة التي تم تنفيذها اليوم بقيادة اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وبحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومجدي خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث أسفرت عن تنفيذ إزالة تعد على بحيرة المنزلة بقرية الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة ١١ فدانا.

وأكدت المحافظ أنه تم الانتهاء من إزالة كافة التعديات على بحيرة المنزلة بقرية الشيخ ضرغام، الواردان بالقرارين اللذان يتضمنان عدد ١٩ حالة، تم تنفيذ ١٧ حالة منهم خلال تلك الحملات المُنفذة على مدار الفترة الماضية بمساحة ٢٠٠ فدان، وحالتين أخريين على مساحة ٢١ فدانا تم تنفيذهم بحملات سابقة، ليصل إجمالى المساحات ٢٢١ فدانا.

وأضافت محافظ دمياط أنه تم إزالة ٦ حالات تعدِ على أراض زراعية بمساحة ٩٠٠ م٢ بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، لافتة إلى وصول عدد الحالات التي تمت إزالتها خلال الفترة الماضية ٤٦٦ حالة بنسبة تنفيذ بلغت ٣٠١٪ لما تم تحقيقه من جهود فوق المستهدف.

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