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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رامز أمير يوضح أصعب مشهد في «الاختيار»: «اتوجعنا وأحنا بنمثل» (فيديو)

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:36 م
رامز أمير
رامز أمير
أحلام عبدالرحمن
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كشف الفنان رامز أمير، عن كواليس تصوير مسلسل "الاختيار"، مؤكدا أنهم أثناء التصوير عاشوا لحظات وجع مثل التي شعر بها الجمهور في حلقة الأمس.

وقال أمير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية: "عشت لحظات في التصوير عمري ما أنساها، اتوجعنا واحنا بنمثل، الحدث أكبر من استيعاب أي بني آدم".

وأضاف: "وأنا بقرأ شخصية البطل السباعي وعرفت عمل أيه كنت موجوع إزاي محدش يعرف اللي عمله، لكن دلوقتي فرحان بعد ما مصر كلها عرفت الناس دي عملت إيه".

وعن أصعب لحظة مر بها أثناء التصوير، قال رامز أمير: "لحظة عمري ما أنساها، واحنا بنصور كمين البرث ومفيش حاجة حواليا، حسيت بوحشة، فكرت الناس دي كانت بتحس إزاي طول مهي موجودة في الوحشة دي، مهما عملت عمري ما أعيش اللحظة ديه لأننا أقل منها بكثير".

وأردف: "أبطال وناس ضحت بعمرها وكان لازم الناس تعرف اللي عملوه، وأنا نمت امبارح وأنا مبسوط".

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