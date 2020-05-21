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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الطيران»: سيرنا 135 رحلة استثنائية لنقل 24 ألف عالق بالخارج

الخميس 21/مايو/2020 - 09:32 م
وزير الطيران
وزير الطيران
محمود السعدي
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قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إنه فور صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مارس الماضي، سيرت شركة مصر للطيران خلال الفترة من 16 إلى 19 مارس 476 رحلة دولية وداخلية في الاتجاهين، مع تكبير طرازات الطائرات لبعض الرحلات وزيادة الترددات على بعض الوجهات لنقل أكبر عدد من المسافرين والمصريين الراغبين في العودة، مؤكدًا أن الوزارة تسخر جميع إمكانياتها من أجل خدمة أبناء الوطن وبما يكفل سلامة وصولهم وعودتهم بسلامة ويسر.


وأضاف منار، في بيان، أنه في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، سيرت شركتي الوطنية مصر للطيران، و"إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، خلال الفترة من 20 مارس حتى 21 مايو الجاري 135 رحلة جوية استثنائية لإجلاء 24750 من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية.

وأشار، إلى أن رحلات عودة المصريين الاستثنائية جاءت من خلال التنسيق والتعاون مع كل من وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والصحة والسكان وجميع أجهزة الدولة المعنية، وتحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وبناءً على الطلبات المقدمة من السفارات المصرية بتلك الدول، حيث تم التنفيذ وفقًا لآليات ومعايير محددة في ضوء تعليمات وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الوزير على أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة مستمرة في تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة، فضلًا عن إجراءات التعقيم الشاملة التي تتم بجميع مواقع العمل بالمطار والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات، بالإضافة إلى استمرار الوزارة في عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت للتأكد من جاهزية واستعداد المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن.

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