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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تشدد على إنهاء الكشوف والمرفقات قبل نهاية يونيو

الخميس 21/مايو/2020 - 06:01 م
المالية
المالية
حسن كامل – راندا التوني
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أصدرت وزارة المالية، كتابا دوريا رقم 72 لسنة 2020، شددت فيه على ضرورة مراعاة الوحدات الحسابية الحكومية استكمال ما ينقصها من كشوف ومرفقات خلال الفترة المالية القادمة وقبل نهاية شهر يونيو 2020، حيث لن يتم تسليم متأخرات خلال فترة إعداد الختامي، وعدم إرسال مندوبيهم لاستلام كشوف الختامي من مقر البنك وكذلك المندوبين الدائمين، حيث سيتم تصدير الختامي لهم عن طريق البريد ولن يتم استخراج نسخة أخرى من هذه الكشوف قبل مرور 10 أيام من تاريخ الإقفال وفي حالة استخراجها سيتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد السريع، نظرا للظروف الحالية.

يأتي ذلك إيماء لما ورد من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والبنك المركزي في مايو 2020 بشأن استعدادات البنك المركزي لتنظيم عملية وصول كشوف الحساب والمصادقات للوحدات المحلية والخدمية والاقتصادية والصناديق الخاصة إلى الوحدات الحسابية الحكومية.

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