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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اختطاف فتاة ليبية يشعل الغضب ضد ميليشيات السراج ومرتزقة أردوغان

الخميس 21/مايو/2020 - 02:09 م
اختطاف فتاة
اختطاف فتاة
منار أحمد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، هاشتاج اختطاف وصال، وهي فتاة ليبية تم اختطافها من قبل المرتزقة الأتراك في منطقة تسيطر عليها الميليشيات التابعة لحكومة فائز السراج، محملين حكومة السراج مسئولية ما آلت إليه الأمور في ليبيا على مدار الأعوام الماضية.

وقد أشعلت تلك القضية مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا، بسبب ما حدث مع الفتاة على يد المرتزقة الأتراك الموالين للسراج.

وقد هاجم أربعة أشخاص، مساء أمس الأول الثلاثاء، من بينهم عناصر من المرتزقة الموالين لتركيا، منزل عائلة عبدالحفيظ ميينة، الواقع بمنطقة الكريمية في العاصمة طرابلس.

وحسبما نقلت مواقع ليبية، فإن الهجوم أسفر عن سرقة مبالغ مالية، واختطاف ابنة العائلة وصال البالغة من العمر 27 عاما.

وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية أنه حتى الآن انقطعت الأخبار عن الشابة الليبية، التي طالبت عائلتها كل من لديه معلومات الاتصال بأرقام هاتفية خاصة.

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