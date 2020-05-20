9 متعافين من كورونا يغادرون «عزل أسوان» والإجمالي 333

غادرت مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، وأيضا المدينة الشبابية، 9 حالات جدد تعافت من فيروس كورونا المستجد، بعد تماثلهم للشفاء التام، ليصل إجمالى المتعافين تقريبًا 333 حالة.ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.وسحبت عينات دم "بلازما" من أحد الشباب المتعافين من فيروس كورونا المستجد يُدعى عبدالعزيز السيد، يبلغ من العمر 31 عامًا، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء بمستشفى أسوان التخصصي "الحجر الصحي"، ويعتبر الحالة الثالثة التي تتبرع بدمائها بعد أول زوجين.وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، لعلاج الحالات الحرجة.