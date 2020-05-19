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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الديهي» يطالب بمنع ظهور مبروك عطية بالفضائيات: «طريقته مستفزة»

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:04 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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طالب الإعلامي نشأت الديهي، المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، على الفضائيات، قائلا إن طريقته فيها استفزاز وسخرية من الخطاب الديني.

وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "الدكتور مبروك عطية قال فتاوى غير منضبطة، ومرصد الفتاوى حذر من فتاويه".

وأردف: "الدكتور مبروك عطية ظن أنه يوصل رسالة لكنه يهين الخطاب الديني، ولو أنا متخذ قرار أمنعه من الظهور على الفضائيات.. إنه يستخف ويتعامل مع الجمهور بطريقة فيها استعلاء".

وعرض الديهي جزءا من لقاء للدكتور مبروك عطية، قال فيه: "رمضان لا أوله رحمة ولا وسطه مغفرة ولا آخره عتق من النار"، وتابع صارخا: "ولكن كله رحمة ومغفرة وعتق من النار".

وعقب الديهي: "اختفى وقار العلماء، عيب ميصحش، نريد انضباط الخطاب الديني، طريقة العرض والتعبير أقل بكثير مما يجب أن يكون في الدين، هذا برنامج فكاهي أكثر منه ديني، يسخر من الناس".

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