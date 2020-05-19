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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل الحلقة 26 من الفتوة.. وفاة والدة حسن الجبالى

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:37 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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بدأت الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل الفتوة بمشهد جمع حسن الجبالي الفنان ياسر جلال والغجر على رأسهم الفنان مجدي فكري بعد أن جاءوا له بالطبيب، حيث تم معالجته وفاق من الغيبوبة وطلب منهم أن يساعدوه في العودة إلى الجمالية وعدم الإعلان على أنه حي، بينما جمع مشهد بين فضل الفنان محمود حافظ وفتوة الجمالية عزمي أبو شديد الفنان أحمد صلاح حسني، حيث طلب فضل منه أن يقف بجانبه من أجل أن يأخذ المحل الخاص به.

بينما جمع مشهد آخر بين كل من عزمي أبو شديد الفنان أحمد صلاح حسني وجميلة الفنانة نجلاء بدر، بعد أن علم أنها تريد أن تشتري المحل الخاص بحسن الجبالي وتفتحه محل فاكهه،وهو ما غضب بسببه عزمي أبو شديد، حيث أكد لها أنها لابد أن تبعد الجبالي من رأسها.

بينما ذهبت زينب الفنانة مها نصار إلى جميلة الفنانة نجلاء بدر التي طلبت منها أن تتوسط إلى عزمي أبو شديد زوجها من أجل أن يبعد عمها صادق الجبالي عن المحل الخاص به وخاصة أنه اشتراه لأكثر من مرة إضافة إلى أنه المحل الوحيد لعائلة الجبالي بعد وفاته.

واستمرت الحلقة بمشهد زيارة الشيخ مبروك هلال الفنان أحمد خالد صالح إلى حي الجمالية ومقابلة شكر الفنانة هنادي هاني مهنا حيث طلب منها أن تساعده في رفع الظلم عن الحارة، بينما حاولت الحديث معه عن ما فعله ليلة خطبتها ليطلب منها أن تنسى ذلك.

وخلال الحلقة دخلت زينب الفنانة مها نصار على والدتها حورية الفنانة أنعام سالوسة والدة حسن الجبالي حيث وجدتها قد توفيت.

مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال وكل من الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وهنادي هاني مهنا ومها نصار ومحمود حافظ وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن إخراج حسين المنباوي.

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