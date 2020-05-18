ميكروب جديد يصيب الدواجن.. اعرف حقيقة الأمر

نفى الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك ميكروبا جديدا يصيب الدواجن بسبب الأعلاف، مؤكدا أن أي أعلاف تصنع داخل الدولة تخضع لرقابة صارمة.وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تطبق معايير واشتراطات على صناعة العلف أكثر من أي دولة أخرى للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.وأوضح سليمان: "دائمًا يتم عمل لجان تفتيش مستمرة بشكل مفاجئ لمصانع الأعلاف للتأكد من اتباع الشروط والإجراءات المقرة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة".وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إلى أن الدولة ووزارة الزراعة تعملان على توفير كل السلع والمنتجات وكل ما يحتاجه المواطن في تلك الفترة، خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا، رغم كل الصعاب التي تواجهها الدولة.