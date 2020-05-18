«القناة للتوكيلات الملاحية» تناقش النتائج المالية للشركة غدا

تعقد شركة القناة للتوكيلات الملاحية، التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اجتماع مجلس إدارة بشأن مناقشة النتائج المالية للشركة غدا الثلاثاء 19 مايو.وكانت الشركة قد أعلنت عن تعديل نظامها الأساسى بما يسمح لها بممارسة نشاط السياحة، بجانب استهداف استثمار نحو 17 مليون جنيه في العام المالي 2020-2021.كما تم اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020-2021، خلال الجمعية التي عقدت برئاسة اللواء صلاح الدين حلمي، رئيس القابضة للنقل البحري والبري، باستهداف تحقيق 91 مليون جنيه إيرادات، ونحو 235 مليون جنيه أرباح مستهدفة خلال الجمعية العامة العادية.فيما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، بما يمكن للشركة ممارسة نشاط السياحة الفئة "أ" مع بيع تذاكر الطيران، والسفن، والوكالة عن طريق شركات الطيران، وشركات النقل الأخرى.