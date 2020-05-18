طارق شوقى: استلمنا 15 مليون بحث عبر المنصات الإلكترونية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم استلام 15 مليون مشروع بحثي عبر المنصات الإلكترونية.ولفت "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، إلى أنه تم الانتهاء من امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي عبر التابلت من المنازل لمليون و200 ألف طالب مصري وتم تصحيح 70% منها.وأضاف وزير التعليم أن أولياء الأمور بعد مرور الامتحانات س يكتشفون أن كل هذا القلق لم يكن له أي داعي على الإطلاق، موضحًا أنه مستقبلا سوف يطلق على هذه الدفعة اسم دفعة فيرس كورونا.وأردف: "هذا العام كان صعب على الوزارة والحمد الله مر بسلام ولكن يتبقى الثانوية العامة".وأشار إلى أن بدء العام الدراسي المقبل سيتم تأخيره عن المواعيد التقليدية لكون هناك دور ثانٍ للطلاب الموجودين في الحجر الصحي أو من يعاني من أي ظرف طارئة إلى جانب فترة التنسيق للجامعات.وأكد أن المنظومة التعليمة رغم أزمة كورونا تمت بشكل جيد، وبصورة أفضل من الدول المجاورة، مشيرا إلى أن نصف مليون شخص يشترك في تنظيم الامتحانات من مشرفين ومصححين، موجهَا الشكر للحكومة بكافة أعضائها وللقوات المسلحة على دورها في نجاح المنظومة التعليمية.