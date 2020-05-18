أحمد موسى: تبادل الكمامات قنبلة موقوتة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة قررت أسبوعًا كاملًا إجازة لعيد الفطر المبارك، وذلك للحد من التجمعات خلال العيد، مؤكدًا أن الهدف من تلك القرارت حماية المواطن.وتابع "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «ننتظر قرار بشأن إجازة البنوك والقطاع الخاص قبل يوم الخميس»، لافتًا إلى أن قرارت الحكومة اليوم قوية ومهمة.وأكد أن سيارات المصانع وحركة الإنتاج لن تتوقف ولا يشملها قرار الحظر؛ لأنه لا يمكن أن يتوقف الإنتاج بل أن المصانع تعمل كما هي، مشيرًا إلى أنه لأول مرة ولمدة 6 أيام لا يوجد قطار ولا مترو يعمل، متابعًا: «عمري ما تخيلت دور عبادة مغلقة، ومفيش قطارات، ولا رحلات بين المحافظات».وأردف: "الدوري سيعود بعدما توقف، وعودته مهمة حتى تعود الإعلانات للأندية التي تعد مصدر دخل لها، حيث إن الأندية بخلاف الأهلى والزمالك تعاني من أزمات مالية".واستنكر "موسى" من يتبادلون الكمامات، قائلًا: «اللي بيدي كمامة لآخر بيديله قنبلة، روح اشتري كمامة بـ 4 ولا 5 جنيهات؛ لأنه لن تضمن أن من يعطيك كمامته مصاب بكورونا أم لا».