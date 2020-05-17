3 إصابات جديدة بكورونا فى تايلاند

سجلت تايلاند ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 3028 في الوقت الذي تخفف فيه البلاد القيود وتعيد فتح مراكز التسوق والمتاجر الكبرى.وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس اليوم الأحد إن الحالات الجديدة تم رصدها في الحجر الصحي لطلاب عائدين من الخارج أحدهم من باكستان بينما جاء الاثنان الآخران من مصر.وسجلت تايلاند في المجمل 56 حالة وفاة بينما لا يزال 116 مريضا يتلقون العلاج وتماثل للشفاء 2856 مصابا.