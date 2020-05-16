رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

السبت 16/مايو/2020 - 08:52 م
عمر مكرم
عمر مكرم
نضال ممدوح
طباعة
تعد تهمة التكفير التي يرفعها «كل من هب ودب» في وجه من يخالفه الرأي، أو يحاول أن يجتهد برأي محدث عما وجدناه من آراء وفتاوى كانت ابنة سياقها وظرفها التاريخي والسوسيولوجي، قديمة وضاربة بجذورها في التاريخ. حيث يخبرنا الكاتب صلاح عيسي في كتابه «هوامش المقريزي.. حكايات من مصر» الصادر عن دار الكرمة للنشر.

وعن اتهام الشيخ عمر مكرم بهذه التهمة التي استخدمت كالعادة سياسيا ضده، يقول عيسي: «في مايو 1805 أصر الشعب المصري على عزل الوالي العثماني أحمد باشا٬ وعلى تولية محمد علي الكبير مكانه وتعصب الوالي وأصر على عدم النزول عن الحكم، واجتمع حوله في القلعة بعض المرتزقة والآفاقين، وتجمع التجار والعلماء وطلبة الأزهر الفقراء وأقاموا المتاريس في الشوارع٬ وأفتى القاضي بأن الوالي الذي يرفضه الشعب يجوز قتله، وتولى زعيم الشعب عمر مكرم الدعوة إلى العصيان العام، وتوجه إلى بيت طاهر باشا، حيث جرت مناظرة جادة بينه وبين بعض المنافقين الذين يساندون الطاغية المرفوض قالوا له كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم، وقد قال تعالي «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ».

ورد عمر مكرم: «أولو الأمر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل، وهذا رجل ظالم، وجرت العادة من قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون الولاة، وهذا شيء قديم حتى الخليفة والسلطان إذا سار فيهم بالجور فإنهم يعزلونه عن ذلك».

ولما أفحم عمر مكرم منافسه في المناقشة، قال هذا الأخير: «أنتم تحاربوننا بفتوى من القاضي والعلماء٬ وهذه الفتوى لا تصدر إلا عن كافر».

ورفض عمر مكرم الاستمرار في المناقشة بهذا الشكل، وترك المجلس منصرفا احتقارا لشأن محدثه، ولم يكن يعلم أن هذا الداء السياسي سيستمر كالمرض العضال في القرنين الــ19 والــ 20.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

ما الذى يحدث فى ليبيا بعد إطلاق الجيش عملية «طيور الأبابيل»؟

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

حتى آخر رمضان.. تفاصيل برنامج المركز القومى لثقافة الطفل

«متن واقعي وهامش فكري».. رواية جديدة لمحسن يونس عن «خطوط وظلال»

ياسر ثابت يكشف عن سبب تأليفه لكتاب «قصة الثروة فى مصر»

دار عقل للدراسات تصدر رواية «ثورة المخمل» لـ كلاديس مطر