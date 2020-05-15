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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير السياحة: وضعنا اشتراطات لفتح المنشآت الفندقية (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:35 م
خالد العناني
خالد العناني
ياسمين عباس
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم عقد لقاء مطول مع جمعية مستثمري شرم الشيخ، لأصحاب الفنادق والشركات الكبرى، بحضور محافظ شرم الشيخ وممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، عرض عليهم اشتراط لاستقبال الزائرين، مؤكدا أنه لن يتم استقبال أي زائرين إلا بالشروط التي تم وضعها.

وأضاف الدكتور خالد العناني، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم وضع اشتراطات لأصحاب الفنادق الذين ينوون فتحها، وبدء أخذ التراخيص والمساهمة في عودة النزلاء لها، موضحًا أنه لن يتم التنازل عن أي اشتراطات، لافتًا إلى أنه تقدمت 173 فندقًا حتى الآن، ويتم تقييمها، ومن المتوقع إصدار التراخيص بدءً من غد السبت.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، قد أعلنت عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

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