«مصر للألومنيوم» توفر 20 مليون جنيه بعد تصنيع حامل الأنود محليًا

نجحت شركة مصر للألومنيوم، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تصنيع حامل "الأنود" الذي يستخدم في تصنيع الألومنيوم عبر عمال الشركة.وكشف مصدر مطلع لـ "الدستور" أن عمال الشركة نجحوا في تصنيع عنصر هام ضمن خط الإنتاج، حيث كان يتم استيراده من الخارج.وأضاف المصدر في تصريحات لـ "الدستور"، أن تصنيع هذا العنصر وفر أكثر من 20 مليون جنيه، موضحا أنه تمت صناعته محليا بمطابقة للمواصفات العالمية بداخل شركة مصر للألومنيوم بما يقارب 2 ونصف مليون جنيه، موضحًا أن الشركة تسير في إجراءاتها نحو تدشين خط الإنتاج السابع في إطار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية في الشركة.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.