حركة ترقيات بشركة القاهرة العامة للمقاولات

كشف المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن حركة ترقيات في بعض المناصب الإدارية بالشركة.وأضاف رئيس شركة القاهرة في تصريحات لـ "الدستور" أنه تم تكليف المهندس عاطف عبدالستار محمد، للقيام بأعمال المراجعة الفنية، وكذلك تكليف سحر محمود بهجت، للقيام بأعمال مدير عام مراقبة الجودة، كما تم تكليف سحر أحمد أحمد علي للقيام بأعمال مدير عام الاستثمار العقاري.وأشار "مرسي" إلى أن هذا القرار سيتم تنفيذه اعتبارًا من 1 يونيو 2020 وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.