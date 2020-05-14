النقد الدولي: 7% تراجعًا بالناتج المحلي في البلدان الهشة بسبب كورونا

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، عن أنه من المتوقع أن يؤدي تفشي جائحة كورونا في البلدان الهشة إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان بنسبة 7% في عام 2020، مقارنةً بمعدل نمو متوسط قدره 2،6% عام 2019، وسيؤدي هذا إلى انخفاض كبير في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 2900 دولار في 2018- 2019 إلى 2100 دولار في 2020.وأضاف الصندوق، أنه بناء على هذا الهبوط سوف تتفاقم التحديات الاقتصادية في تلك البلدان، خاصة التي تعاني من الصراعات وارتفاع مستوى الفقر وعدم الاستقرار السياسي، ويمكن أن يؤدي الفشل في تخفيف المعاناة المحتملة إلى تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الأساسي، وقد ينشئ حلقة مفرغة من المعاناة الاقتصادية والصراع، مما يضيف إلى التحديات الإنسانية القائمة التي تشهدها بلدان تمر بصراعات دائرة بالفعل، بما في ذلك ليبيا وسوريا واليمن.