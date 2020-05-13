تامر أمين: «لو هنقذ واحد من كورونا هيبقى السيسي»

في فقرة "تنقذ مين من كورونا؟"، في برنامج "شيخ الحارة والجرئية" فاجأ الإعلامي تامر أمين، المخرجة إيناس الدغيدي، باختياره الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال تامر أمين: "خايف أتهاجم، لكن بمنتهى الموضوعية اختار عبدالفتاح السيسي، الناس هتقول نفاق أو تطبيل، لكن بجد لو هختار من برا عائلتي، هنقذ الرئيس السيسي، عشان مصر، يخلي باله منها ويكمل ما بدأه في البلد".وعن الأسوأ من كورونا، قال تامر أمين، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "أفكار إيناس الدغيدي أسوأ من كورونا"، وردت إيناس ضاحكة: "هرفع عليك قضية".واستأنف تامر أمين حديثه، قائلا: "والله مش هزار، الأفكار الشبيهة بدي، الأفكار المسمومة التي من وجهة نظري من شأنها تدمير المجتمع لأنها أسوأ من كورونا، لأن كورونا وباء ومصيره يعدي، أما هذه الأفكار التي لها أقنعة وعايشة معانا بتدمر أجيال، وليست عشرات مثل كورونا".كما اختار أمين، إنقاذ خيري رمضان من كورونا، قائلا: "رفيق مشوار طويل، وصداقة وزمالة واحترام وعلاقات أسرية، وأنقذ غادة عبدالرازق، لأنها أكثر موهبة من ياسمين الخطيب ورانيا يوسف، وأنقذ يوسف الحسيني، لأنه صديقي وخدوم وصاحب صاحبه".