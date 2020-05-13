أحمد السقا يخضع لجراحة

كشف الفنان أحمد السقا، عن خضوعه لجراحة مؤخرًا وذلك خلال حلقة برنامج "اغلب السقا"، والذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي.وعبر أحمد السقا، عن سعادته خلال تلقيه هدية من إحدى معجباته وهي عبارة عن فانوس رمضان، ووصفها بأنها تشبه الأوسكار بالنسبة له، مؤكدًا أنه لولا الجراحة التي خضع لها مؤخرًا لكان قام بنفسه بزيارتها.وكان أحمد السقا، قد تعرض للإصابة مؤخرًا خلال تصويره حلقة برنامج "اغلب السقا"، بعد سقوطه من أعلى "المرجيحة"، في حلقة الفنانة اللبنانية مايا دياب، ورغم سقوطه إلا أنه أصر على استكمال الحلقة وظهر عليه التأثر الشديد خلال حركته في الحلقة.