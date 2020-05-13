تعليق رامي عياش على مشاركته في «اغلب السقا»

علق الفنان اللبناني رامي عياش، على مشاركته في برنامج "اغلب السقا"، والذي حل عليه ضيفًا في حلقة الأمس مع الفنان أحمد السقا.وقال رامي عياش، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات "تويتر": "رزان الغالية شهادتي فيكي معروفة ومجروحة.. بنظري انتي من أهم الناس اللي بتعرف تسيطر على أكبر البرامج بحرفية كاملة، والسقا سيد وشيخ الشباب صديقي وحبيبي شكرا عالاستضافة بالبرنامج الرائع".وكان الفنان رامي عياش، قد حل ضيفًا على برنامج "اغلب السقا"، وشارك في العديد من الفقرات الترفيهية مع الفنان أحمد السقا، والذي تغلب في أغلبها قبل أن يحسم أحمد السقا، النتيجة لصالحة بالفوز بالحلقة وتم التبرع بقيمة الجائزة والتي تقدر بنحو 100 ألف جنيه لصالح إحدى الجمعيات الخيرية.