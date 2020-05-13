تحذير عاجل من «التعليم» للطالب المتكاسل عن تقديم البحث

عمم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيها عاجلا لجميع المدارس، حيث قال يجب على كل مدرسة إعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا للبحث سواء إلكترونية أو ورقية حتى نهاية يوم ١٤ مايو، وإعلانها بمكان واضح بالمدرسة، وحصلت "الدستور" علي نسخة من هذا التحذير.وقالت الوزارة في تحذيرها، إن على المدارس إخطار الطلاب حتى يتمكنوا من تقديم مشروعاتهم.وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، حتى يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2020.وأوضحت الوزارة، أن قرار الوزير بمد فترة التسليم جاء حرصًا على مصلحة الطلاب وتجنبًا لبعض المشكلات الناتجة عن عدم تسليم المشروعات البحثية.