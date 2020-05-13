فلسطين تطالب بتمكين «أونروا» من خدمة اللاجئين

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ضرورة ضمان تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) للاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس "كورونا".وجدد المالكي، خلال لقائه المفوض العام الجديد للوكالة فيليب لازاريني، في مقر برام الله، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه "الأونروا"، وتقديم الدعم المالي لها، للمحافظة على استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى المحاولات الإسرائيلية الأمريكية لعرقلة عمل الوكالة من أجل تصفيتها، في خطوة أولى لإنهاء ملف اللاجئين، مستعرضا جهود القيادة الفلسطينية في حشد الدعم الدولي لمواجهة الضائقة المالية للأونروا.وأوضح المالكي، الصورة الكاملة لجهود الحكومة الفلسطينية لمواجهة "كورونا"، معربا عن قلقه بخصوص مدارس وكالة "الأونروا" في القدس المحتلة، مؤكدا ضرورة استمرار عملهم وتشجيع الأهالي على إرسال أبنائهم لتلك المدارس التي تحظى بمستويات أكاديمية عالية.من جهته، أكد لازاريني حرص "الأونروا" على الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها، داعيا المانحين إلى تقديم الدعم المالي لها، لتستطيع الاستمرار بالقيام بواجباتها.واتفق الجانبان على مواصلة الجهد المشترك خاصة في المرحلة المقبلة، وتشجيع الدول على المشاركة بفعالية في اجتماع الدول المانحة الشهر المقبل.