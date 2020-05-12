نجل مدرب حراس المرمى المتوفي بكورونا: والدي كان يعاني من مرض في القلب

قال هادي محمد عبده، نجل مدرب حراس المرمى المتوفي بكورونا، إن والده كان يعاني من سعال شديد والتهاب رؤي حاد قبل وفاته، إلى جانب معاناته من مرض في القلب، متابعا: "بعد عمل المسحة له تبين إصابته بكورونا وتم نقله إلى فندق عزل ومن ثم انتقل إلى مستشفى العزل، ولكنه كان لديه القلب ولم يتحمل ومات".وأضاف "عبده"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن والده لم يخالط أيا من أفراد الأسرة، لافتًا إلى أن الراحل كان رياضيا وتاريخه مشرف ووافته المنية عن عمر 51 عاما.