عزل ذاتي للنواب المخالطين لشيرين فراج بعد إصابتها بكورونا

قرر عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين خالطوا النائبة شيرين فراج، عزل أنفسهم ذاتيا لمدة ١٤ يوما، وذلك بعد إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إصابة النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب بفيروس كورونا، موضحا أنها تتواجد الآن في مستشفى العزل بقصر العيني الفرنساوي.كما أوضح أنه سيتم فحص جميع النواب المخالطين للنائبة، كما سيتم تعقيم أماكن الجلسات العامة، مشيرا إلى أن المجلس يطبق كافة المعايير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.ومن المقرر أن يعود مجلس النواب لعقد جلساته العامة يوم ١٧ مايو الجاري.