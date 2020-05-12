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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:19 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 20 سفينة.

وذكر بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4360 طن يوريا و1048 طن رمل..كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19207 أطنان حديد بلت و8000 طن سكر و2242 طن خشب زان و13000 طن ذرة.

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 718 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال وفراولة وليمون) وخضروات (بطاطس ونعناع وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وسمسم) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة وبريطانيا وتركيا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة والترانزيت 1272 حاوية مكافئة..ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 143170 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 104488 طنا، وغادرت 3403 شاحنات منها 926 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51145 طنا من البضائع العامة.

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