شروط مسابقة «السعيد» للقصة القصيرة فى دورتها الثانية
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:51 ص
حسام الضمرانىطباعة
أعلنت دار السعيد للنشر والتوزيع، عن مسابقتها الثانية للقصة القصيرة؛ حيث تستقبل الأعمال ابتداءً من يوم الجمعة 15 مايو الجاري حتى يوم الجمعة الموافق 5 يونيو المقبل.
وتتضمن شروط المسابقة، ألا تكون القصة نشرت من قبل بأى شكل من الأشكال، وأن يكون العمل مراجعًا لغويًا بشكل جيد وأن تكون القصة باللغة العربية الفصحى ولا مانع من وجود حوار بالعامية، وألا يقل عدد كلمات القصة عن 300 كلمة وألا يزيد على 500 كلمة، وأن يتم إرسال "سيرة ذاتية" للكاتب داخل ملف العمل، وأن ترسل الأعمال بصيغة الـword، وأن تكون القصة اجتماعية تناقش قضية مجتمعية ذات قيمة.
وأشارت الدار إلى أن الأعمال ترسل على الإيميل الخاص بالدار مع إيضاح أن المشاركة لمسابقة القصة القصيرة في عنوان الإيميل وليس بداخله [email protected]، وأنها تستقبل الأعمال من جميع أنحاء الوطن العربي، ويصدر الكتاب المجمع للقصص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2021.
وتتضمن شروط المسابقة، ألا تكون القصة نشرت من قبل بأى شكل من الأشكال، وأن يكون العمل مراجعًا لغويًا بشكل جيد وأن تكون القصة باللغة العربية الفصحى ولا مانع من وجود حوار بالعامية، وألا يقل عدد كلمات القصة عن 300 كلمة وألا يزيد على 500 كلمة، وأن يتم إرسال "سيرة ذاتية" للكاتب داخل ملف العمل، وأن ترسل الأعمال بصيغة الـword، وأن تكون القصة اجتماعية تناقش قضية مجتمعية ذات قيمة.
وأشارت الدار إلى أن الأعمال ترسل على الإيميل الخاص بالدار مع إيضاح أن المشاركة لمسابقة القصة القصيرة في عنوان الإيميل وليس بداخله [email protected]، وأنها تستقبل الأعمال من جميع أنحاء الوطن العربي، ويصدر الكتاب المجمع للقصص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2021.