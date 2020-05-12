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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبو بكر: استعدوا للحياة مع «كورونا»

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:07 ص
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن العالم الفترة المقبلة يتجه إلى فتح المجالات الاقتصادية تدريجيًا، مؤكدًا أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تغلق اقتصادها كل هذه المدة.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "مفيش واحد يستطيع أن يكون مسئول عن دولة ويقولك أقفل البلد.. مفيش دولة في العالم مهما كان احتياطيها النقدى تقدر تقفل".

وأردف: "من أستراليا لأمريكا.. الحكومات كبرت أو صغرت، لا تقول شيئًا سوى اعتني بالنظافة الشخصية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لكن سيتم فتح المجالات وعودة الناس للعمل".

واستطرد: "استعدوا للحياة مع فيروس كورونا، ولا دخل للحكومات في الوقاية في تلك اللحظة.. والأمر يرجع للمواطنين".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، كما أعلنت أنه تم تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ووفاة 8 حالات جديدة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

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