رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

11 مايو استئناف المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل على تجديد حبسهما

السبت 09/مايو/2020 - 01:53 م
عمر جابر
عمر جابر
محمد عيسي
طباعة
حددت النيابة العامة جلسة 11 مايو الجاري، لنظر استئناف المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء والخطف والقتل، إثر خلافات مالية بينهم علي قرار تجديد حبسيهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس عاطلين بتهمة تهديد اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، بالقتل والإيذاء ما لم يستجب لرغباتهما في منحهما مبلغ 13 مليون جنيه وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، تقدم ببلاغ، حمل رقم 420 لسنه 2020 عرائض شمال الجيزة، قال فيه عمر إنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين مذ أن كان في ناشئا نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة أنه أصبح ميسور الحال.

وأضاف اللاعب في بلاغه، أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقتنعا بذلك، فطلبا مبلغ 13 مليون جنيه لشراء فيلا في الشيخ زايد، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر.

موضوعات متعلقة

الحكومة تقر تطبيق إجراءات «كورونا» حتى آخر رمضان

وفاة أول طبيب مصري بكورونا في الكويت.. ووزير الصحة ينعاه

قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

شاي الكبوس يتصدر تويتر وحالة من السخرية حوله

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

3 أمراض فى سن المراهقة تتسبب في الشيخوخة المبكرة للشرايين

العثور على لوحة حجرية عمرها 650 عاما شمال الصين

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

آيت ميهوب.. ضيف ملتقى تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

6 أعوام من دفتر«الغيطاني».. رسام السجاد ونساج التراث

«اللحية التايواني».. نماذج بشرية تتصارع من أجل البقاء

ثقافة السعودية تدعم أول معرض فنى افتراضى فى المملكة