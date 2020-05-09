11 مايو استئناف المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل على تجديد حبسهما

حددت النيابة العامة جلسة 11 مايو الجاري، لنظر استئناف المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء والخطف والقتل، إثر خلافات مالية بينهم علي قرار تجديد حبسيهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات.كانت النيابة قررت حبس عاطلين بتهمة تهديد اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، بالقتل والإيذاء ما لم يستجب لرغباتهما في منحهما مبلغ 13 مليون جنيه وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كان المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، تقدم ببلاغ، حمل رقم 420 لسنه 2020 عرائض شمال الجيزة، قال فيه عمر إنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين مذ أن كان في ناشئا نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة أنه أصبح ميسور الحال.وأضاف اللاعب في بلاغه، أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقتنعا بذلك، فطلبا مبلغ 13 مليون جنيه لشراء فيلا في الشيخ زايد، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر.