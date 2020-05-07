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فن

خيانة عهد الحلقة 13.. حلا شيحة تحاول استدراج ابن يسرا للمخدارت

الخميس 07/مايو/2020 - 12:29 ص
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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عرضت الحلقة 13 الثالثة عشر من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا على شاشة قناة CBC دراما منذ قليل، وتضمنت العديد من الأحداث الشيقة.

مسلسل خيانة عهد الحلقة 13

حلا شيحة تحاول استدراج ابن يسرا للمخدارت

وبدأت الحلقة بجلوس "فرح" حلا شيحة برفقة "هشام" خالد أنور ابن "عهد" يسرا، لتتحدث معه وتقنعه بالعودة إلى "شيرين" جومانة مراد، وأثناء رحلتهم الساحلية العائلية، وكان هدف "فرح" من إقناعه لاستدراجه لتعاطي المخدرات مرة أخرى بعد التعافي من إدمانها.

حلا شيحة تتفق مع شقيقها للتخلص من جومانة مراد

وفي مشهد مختلف تحدثت "فرح" مع شقيقها "مروان" خالد سرحان ليتوصلا إلى حل لسكوت "شيرين" عن فضحهما بسبب تسليطهما لإغواء "هشام" وإدمانه المخدرات بعدما تسرب لها فيديو يدينها وهي تحمل كيس "هيروين"، ولكن طلبت "فرح" من شقيقها أن لا يتخلص من "شيرين" خلال الوقت الحالي لاحتياجها لها وهو أن تجعل "هشام" مدمن مرة اخرى.

الحلقة الثالثة عشر من خيانة عهد.. عبير صبري تتعرض للتهديد

تعرضت "نادية" عبير صبري للتهديد من قبل الفتاة التي سلطتها على زوجها للنصب عليه ولمساومته بفيديو خاص به لتأكيد خيانته لها، وأذ مبلغ مالي بقدر 2 مليون جنيه، ولكن الفتاة فاجئتها وساومتها بأن تعطيها مبلغ مالي ربع ملين جنيه مقابل سكوتها، بالإضافة إلى أنها ستظل تساوم "مروان" خالد سرحان وتأخذ منه المبلغ نفسه، ما جعل "نادية" تستاء بشكل كبير منها وتضطر في التفكير لإعطاءها المبلغ حتى تبتعد عنها وعن زوجها، وشعرت بالندم لتسليطها عليه.

يسرا تقنع حلا شيحة بلين قلبها تجاه زوجها

نصحت "عهد" يسرا أختها غير الشقيقة "فرح" حلا شيحة بأن تكف عن صدها لزوجها، وذلك بعدما رفضت مرافقته لها أثناء الرحلة العائلية التي سافروها في إحدى المدن الساحلية، وكان مبرر صدها له بأنها تشعر بالنقص بسبب عدم استطاعتها الخلفة مرة أخرى، فوجدت أن صده خير حل حتى لا تشعر بقسوته رغم محاولاته المتكررة بان يجعلها سعيدة وأن لا يشعرها بهذا الأمر، وأعربت "عهد" عن سعادتها بأن "فرح" عادت لوعيها بأنها اقتنعت بكلامها بالإضافة إلى انه فتحت قلبها لها بعد فترة طويلة من البعد عنها.

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