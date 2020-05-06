«معملتلهاش بلوك».. عبير صبري تكشف حقيقة خلافها مع غادة عبدالرازق

نفت الفنانة عبير صبري، وجود خلافات بينها وبين زميلتها غادة عبدالرازق، قائلة: "أنا معملتش بلوك لغادة عبدالرازق وأكيد في حاجة مش صح، وأنا بحب غادة ومعنديش من ناحيتها حاجة، ولو طلبتني هرد ولو عندها دور حلو هشتغل معاها واللي حصل توقيع بينا".وكشفت عبير صبري، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، عن أنها قابلت النجم الكبير عادل إمام ذات مرة حينما كانت تبدأ مشوارها الفني وجاملها، موضحة: "وأنا وجه جديد قابلني نجم كبير وقالي إنتي خدودك زي سهير رمزي وده كان عادل إمام، وكمان اشتغلت مع أحمد زكي وقالي أنتي شبه جيل ميرفت أمين ونجلاء فتحي ومختلفة عن جيلك الحالي".وأضافت أنها سألت أحمد زكي عن مدى كون هذه الميزة إيجابية أو سلبية، فأخبرها بأنها إيجابية ولكنها قد تعطلها خلال مشوارها الفني لاختلافها عن زملاء جيلها، موضحة أن مجاملة هؤلاء النجوم ليست معاكسة.