عبير صبرى: «بترعب من جوزى عشان مسيطر»

أكدت الفنانة عبير صبري، أن شكلها طبيعي بنسبة 100% ولم تخضع لعمليات تجميل، قائلة: "أنا لا بشد ولا بنفخ وأنا لسه صغيرة وقمر الزمان، واللي يقول غير كده يبقى غلط مليار في المية، وأنا طول عمري شكلي كده وممكن نراجع اليوتيوب وهو مش عيب دلوقتي عمليات التجميل ولو عايزة أعمل حاجة هعمل أنا حرة بس شكلي متغيرش من وقت بدايتي الفنية".وكشفت الفنانة عبير صبري، في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أنها تخاف من غضب زوجها لأنه عصبي، مضيفة: "أنا بترعش من جوزي وبخرج بالساعة وبالمواعيد، وهو خلقه ضيق وعصبي وبخاف من عصبيته"، معبرة عن تقبلها لغيرة زوجها خاصة أنها نجمة مشهورة.وتابعت: "جوزي له تركيبة خاصة مبقتش موجودة دلوقتي وجوزي مسيطر فعلا، ومتحكم وعصبي ولكن أنا بحبه وراضية وهفضل راضية علطول، لكن هو مبيضربنيش وهو طيب وحنين جدا"، مؤكدة رفضها تقديم أي دور إغراء ساخن مهما كان المقابل المادي.