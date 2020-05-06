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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ضحكة عبدالله بالخير تدفع رامز جلال لعقابه (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:48 م
عبدالله بالخير
عبدالله بالخير
سناء إسماعيل
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سجل الفنان الإماراتي عبدالله بلخير، موقفًا غريبًا بعد وقوعه ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وتسببت ضحكة الفنان عبدالله بلخير، في زيادة عقاب رامز جلال له وطلب من فريق عمل البرنامج زيادة الارتفاع به بكرسي الحقيقة.

وكان رامز جلال، قد قال في مقدمة الحلقة: "لبسه غريب بيغني وهو مبتسم ويأكل وهو مبتسم وينام وهو مبتسم، مبتسم لمدة 24 ساعة، النهاردة هنحطه تحت الاختبار وهنوفر له كل سبل النكد والبكاء والتكشير، ولو كل ده مأثرش فيه وخرج بعد كل اللي حصل له بيضحك يبقى ده مش بني آدم يا جماعة، في طبق فضائي حدفه علينا، معانا ومعاكم صاحب الريأكشن الواحد، المبتسم بلا سبب، صاحب الفلسفة البلخارية، عبدالله بلخير".

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