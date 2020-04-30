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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«تاريخه أسود».. رامز جلال يصف كهربا بالبلطجى

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:42 م
كهربا
كهربا
أحلام عبدالرحمن
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وصف الفنان رامز جلال، الكابتن محمود كهرباء، لاعب النادي الأهلي، بالبلطجى صاحب التاريخ الأسود.

وقال رامز في مقدمة برنامجه «رامز مجنون رسمي»: «بلطجي شايف نفسه.. يغلط فيك ويعور نفسه عليك، بيعمل بالمثل ضربني وبكا وسبقني واشتكى، معانا الموقوف دائما محمود كهربا.. تاريخك أسود، ركز في الملعب وابعد عن الأخبار المتسربة».

وانضم كهربا لضحايا رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي تعرضه «MBC مصر» في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

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