مفتي الجمهورية: طاعة أولي الأمر واجبة

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على تسلل البعض من حظر التجوال لأداء صلاة التراويح، قائلًا إن هناك أمورا ثابتة متعلقة بعدم جواز التغيير فيها، وهناك أمور مختلف فيها، وهناك أمور مندوبات، وهناك أمور متاحة.وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ولي الأمر "الدولة الحديثة بداية من رئاسة الدولة إلى المؤسسات المختلفة" في منطقة الأمور الثابتة، مؤكدًا أن اختيار ولي الأمر واجب الامتثال والطاعة بالنسبة للكافة أو لمن صدر عليه الحكم؛ لأن الله أمر بطاعته.ووجه حديثه لمن يخالفون الأمور الاحترازية، قائلًا: "ينبغي علينا في هذه المرحلة الحاسمة أن نتحضر ونرتقي ونقوم بمنظومة التدابير"، متابعًا: "صلاة الجماعة وصلاة التراويح منع منها ولي الأمر وإن كانت في أصلها سنة، ويجب علينا طاعة ولي الأمر".