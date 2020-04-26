رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مفتي الجمهورية: طاعة أولي الأمر واجبة

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:34 م
شوقي علام
شوقي علام
رباب الأهواني
طباعة
علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على تسلل البعض من حظر التجوال لأداء صلاة التراويح، قائلًا إن هناك أمورا ثابتة متعلقة بعدم جواز التغيير فيها، وهناك أمور مختلف فيها، وهناك أمور مندوبات، وهناك أمور متاحة.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ولي الأمر "الدولة الحديثة بداية من رئاسة الدولة إلى المؤسسات المختلفة" في منطقة الأمور الثابتة، مؤكدًا أن اختيار ولي الأمر واجب الامتثال والطاعة بالنسبة للكافة أو لمن صدر عليه الحكم؛ لأن الله أمر بطاعته.

ووجه حديثه لمن يخالفون الأمور الاحترازية، قائلًا: "ينبغي علينا في هذه المرحلة الحاسمة أن نتحضر ونرتقي ونقوم بمنظومة التدابير"، متابعًا: "صلاة الجماعة وصلاة التراويح منع منها ولي الأمر وإن كانت في أصلها سنة، ويجب علينا طاعة ولي الأمر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأوقاف»: لا مانع من تشغيل قرآن المغرب والفجر بثلاثة ضوابط

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

132 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذِّر من عاصفة جنوبي البلاد غدًا

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

الصحة: 10 وفيات و215 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

غدا.. ماراثون رياضي أونلاين بدعوة من الفنانة الروسية أنا فينتشوك

مؤسسة بيل جيتس تركز جهودها الخيرية على كورونا فقط

إندونيسيا تحذر مواطنيها من خطر الملاريا

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
فى السينما والدراما.. المحاماة فى الدراما بين العبقرية والهزل
ماجد حبته
وفاة وحياة زعيم الكوكب!
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
المزيد

الثقافة

جابر عصفور: هجومى على «المتدروشين» نابع من الإيمان الداخلي (حوار)

إتاحة كتاب «الأغاني» لـ أبو الفرج الأصفهاني عبر بوابة الثقافة مجانًا

«الثقافة الفلسطينية» تنظم حفلًا موسيقيًا لـ عدنان جبران غدًا

ألفت عثمان تنتهى من كتابة سيناريو فيلم «قصر قارون»