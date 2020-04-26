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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تقرير يحذر من خطورة تطبيق البريد الإلكترونى لأجهزة أيفون

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:18 ص
أيفون
أيفون
وكالات
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حذر خبراء في أمن المعلومات من أن تطبيق "ميل" للبريد الإلكتروني الأساسي للهواتف الذكية "أيفون" قد يكون عرضة لمخاطر محترفي القرصنة على حسابات البريد الإلكتروني.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن خبراء شركة أمن البيانات "زيك أوبس" اكتشفوا الثغرة الأمنية الموجودة في تطبيق "ميل"، والتي تتيح للقراصنة تثبيت برامج تجسس خبيثة على جهاز الآيفون من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني معدة خصيصا لهذا الهدف، وفي بعض إصدارات نظام التشغيل "آي.أو.إس" لهواتف أيفون، فإن عملية القرصنة يمكن أن تتم عندما يتم تنزيل رسالة البريد الإلكتروني الخبيثة من خلال تطبيق "ميل" بدون الحاجة إلى أي خطوة من جانب متلقي الرسالة.

وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإنه يمكن أن يتم تصحيح الثغرة في وقت قريب. في المقابل قدمت شركة آبل علاجًا لهذه الثغرة في أحدث إصدار من النسخة الأولية (بيتا) لتطبيق "ميل".

من ناحيتها ذكرت شركة آبل في بيان نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء أنها راجعت التقارير وتوصلت إلى أن هذه الثغرات لا تمثل خطرًا حاليًا على المستخدمين.

وقالت آبل إن "الباحثين توصلوا إلى 3 نقاط في تطبيق ميل، لكنها بمفردها ليست كافية لتجاوز إجراءات الحماية في أجهزة آيفون وآيباد. ولم نعثر على دليل بأنه يمكن استخدامها ضد العملاء".

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