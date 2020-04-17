تقرير يكشف دور الطب البديل فى علاج فيروس كورونا

عرضت قناة «سكاي نيوز عربية» تقريرًا مصورا بعنوان «منظمة الصحة ناشدت بعدم الأخذ بالأعشاب لمداواة كورونا»، التي ذهب البعض فيها للأعشاب لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا.وقال التقرير، إنه بينما يخوض العلماء معارك للوصول لعقار لوباء كورونا المستجد، يذهب بعض الشعوب للطب البديل ويعتبروه حل أزمة كورونا، ومن بين هذه الدول الهند والصين.وأضاف التقرير أنه في الهند روج البعض لأنواع من الأعشاب دون سند علمي بدعوة أنها تقوي المناعة في فيروس كورونا المستجد، وهناك من ينتقد الطب البديل كونه غير فعال في في محاربة الفيروسات والأمر الذي جعل الحكومة الهندية أن تعلن أن الطب البديل غير فعال في علاج كورونا.وتابع التقرير: أن الإدارة الوطنية للطب الصيني التقليدي اعتمدت في بداية الوباء على بعض أنواع الأعشاب في الطب البديل ومنها ما يعرف بـ«حساء طرد السموم من الجسم» ويعمل على تطهير الرئتين.فيما ناشدت منظمة الصحة العالمية، بعدم الأخذ بالطب البديل في علاج فيروس كورونا المستجد.