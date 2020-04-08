تعديل مواعيد المترو بدءًا من الغد

أعلنت وزارة النقل أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قامت بتعديل مواعيد قيام آخر القطارات بدءًا من غدٍ الخميس، لتتماشى مع تعديل مواعيد حظر حركة المواطنين الصادر عن مجلس الوزراء.وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن شركة المترو قامت بتعديل جداول التشغيل ليكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة ٧:١٥ مساءً، ومن محطة المرج الجديدة في الساعة ٧:٣٠ مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة ٧:٣٠ مساءً، كما سيكون مواعيد آخر قطار من محطة نادي الشمس بالخط الثالث الساعة ٧:١٥ مساءً ومن العتبة الساعة ٧:٤٥ مساءً، هذا وستستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.وأفاد البيان بأن وزير النقل وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب، مع استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية في حال وصول آخر القطارات على الخطوط الثلاثة بعد بدء توقيت حظر التجول.