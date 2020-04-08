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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسر جلال منفردًا فى بوستر دعائى لمسلسل «الفتوة»

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:07 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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كشفت شركة «سينرجي» عن بعض البوسترات الدعائية لعدد من أعمالها التي تقدمها للجمهور في رمضان المقبل، والتي منها بوستر مسلسل «الفتوة» الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال.

وظهر ياسر جلال، خلال البوستر الدعائي، منفردا وهو يرتدي ملابس «المعلمين الصعايدة» الذين يحتلون أحد الأسواق.

«الفتوة» من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته كل من مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة «سينرجى».

ويسجل «الفتوة» التعاون الثاني على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة «سينرجى»، بعد أن قدموا سويًا مسلسل «لمس أكتاف» العام الماضى.

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