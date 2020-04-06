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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: 103 إصابات جديدة بكورونا و21 وفاة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:42 م
الجزائر
الجزائر
محمد عمر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، عن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1423 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 173 حالة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن حالات الإصابة موزعة عبر 45 ولاية، مؤكدا أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 90 حالة فقط.

وأضاف البيان "يبلغ عدد المرضى المتواجدين بالعناية المركزة بسبب فيروس كورونا 46، فيما تبقى 488 حالة تحت الرعاية الصحية، بينما يبلغ عدد الحالات التي تخضع للعلاج حسب البروتوكول الجديد 626 حالة".

وكشفت الصحة الجزائرية عن أول وفاة وسط الفئات العمرية الصغرى لطفلة ذات 9 سنوات.

يذكر أن السلطات الجزائرية قررت بتعديل ساعات الدوام بالوظيف العمومي لتبدأ من الثامنة صباحا إلى الثانية مساء. 

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