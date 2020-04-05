رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنتاج أول جهاز للتنفس الصناعي بمكونات محلية بجامعة طنطا

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:35 ص
جهاز للتنفس الصناعي
جهاز للتنفس الصناعي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا بمحافظة الغربية، عن نجاح فريق بحثى فى جامعة طنطا فى تصنيع أول جهاز مصري للتنفس الصناعي من مكونات محلية، لدعم المستشفيات الجامعية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس جامعة طنطا في بيان له، أن الجامعة وضعت خطة لتصنيع الجهاز محليًا لمواجهة فيروس كورونا ومخاطره، حيث إن الفيروس يسبب التهابات بالجهاز التنفسي والتي توثر على الرئتين فيعاني المرضي المصابون به، من ضيق التنفس الشديد وقد يسبب الفيروس تلف الرئتين، مما يؤدي إلي تسرب السوائل من الأوعية الدموية الصغيرة بهما، وتتجمع في الأكياس الهوائية للرئتين أو الحويصلات الهوائية فتعيق نقل الأكسجين من الهواء إلى الدم، وتجعل من الصعب على الرئتين أداء وظيفتها.

وأشار "سبع" إلى أنه يجب دعم المرضي المصابين بفيروس كورونا بجهاز تنفس صناعي لتوفير التهوية ميكانيكيًا، عن طريق نقل هواء التنفس إلى الرئتين، مما يوفر التنفس للمريض الذي يعانى من عدم القدرة على التنفس بشكل كاف أو غير القادر جسديا على التنفس، مضيفا أن جهاز التنفس الصناعي يعد بمثابة رئة صناعية عن طريق دفع الهواء برفق إلى داخل الرئتين، لافتا إلى أن فيروس كورونا هو متلازمة الضائقة التنفسية الحادة التي تتميز بنقص الأكسجين بالدم، فينتج عن ذلك فشل الجهاز التنفسي الطبيعي بالجسم الأمر الذي يتطلب تنفسا صناعيا ميكانيكيا.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه في ظل ارتفاع سعر الجهاز المستورد واحتياج المستشفيات إلى توافر أعداد كبيرة منه لمواجهة أى حالات محتملة لزيادة الإصابات بالفيروس، اتجهت الجامعة إلى إنتاجه بمكونات محلية، موضحا أن الفريق البحثي يضم 8 من علماء الجامعة من كليتي الطب والهندسة يترأسه الدكتور محمود زكى عميد كلية الهندسة.

من جانبه قال الدكتور محمود زكى، عميد كلية الهندسة، إن الجهاز يتكون من توربين لضغط الهواء وتزويد الأكسجين ومازج الهواء "الأكسجين والفلاتر"، وأجهزة الاستشعار، ومجموعة من الأنابيب والصمامات، حيث تدفع التوربينات من خلال صمام تدفق بضبط الضغط، وكذلك تتم متابعة حالة تسرب الهواء وانخفاض التعبئة في خزانات الأكسجين، بالإضافة إلى ذلك يتم التحكم في جهاز التنفس الصناعي من خلال نظام مدمج للتكيف الدقيق للتدفق والضغط بناء على المعاملات الخاصة بالمرضى.

وأوضح عميد هندسة طنطا، أنه تم تشكيل فريقين للبحث بكلية الهندسة، الأول لصيانة عدد 5 أجهزة تنفس صناعي بالمستشفيات الجامعية، حيث تم فحص المشاكل والأعطال بها وتوفير قطع الغيار اللازمة، وتمكن الفريق بنجاح من صيانة 4 أجهزة وإعادة تشغيلها بالمستشفيات الجامعية، موضحا أنها أجهزة أوروبية الصنع وسعر الجهاز الواحد منها لا يقل عن 400 ألف جنيه.

وأضاف: بعد نجاح الفريق البحثي بمهمة الصيانة لأجهزة التنفس الصناعي المستوردة، كلفنا رئيس الجامعة بوضع خطة لتصميم وإنتاج جهاز التنفس الصناعي بذات المواصفات العالمية والكفاءة ولكن بمكونات محلية، وكان تحديا كبيرا للفريق البحثي، حيث تمت دراسة أفضل الدوائر الكهربائية والمكونات، موضحا أن إنتاج هذا الجهاز يمر بعدة مراحل أولاها إنتاج برمجيات الجهاز، وقد انتهينا من هذه المرحلة وبعدها مرحلة الدراسة القيمية لمكونات الجهاز، واختيار المكونات المحلية وبدائل المكونات المستوردة، وتم أيضا الانتهاء من هذه المرحلة، وتأتي المرحلة الثالثة وفيها يتم تركيب الجهاز ونحن حاليا في هذه المرحلة التي ننتهى منها خلال أيام، ثم يعقبها مرحلة الاختبار وأخيرًا مرحلة المعايرة للجهاز.

وأكد أن الانتهاء من تنفيذ المشروع سيكون خلال أيام قليلة، وذلك لسد حاجات المستشفيات فى مواجهة كورونا حيث يحتاج 10% من المصابين بالفيروس إلى أجهزة تنفس صناعي، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج جهاز التنفس الصناعي الجديد تعادل ربع ثمن الجهاز المستورد وبنفس الكفاءة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

حقيقة استخدام «التاميفلو» فى علاج فيروس كورونا

حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 5 أبريل 2020

نجل سيدة «النجيلة» المتوفاة بكورونا: «الناس عاوزه تحطنا فى صفيحة زبالة»

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

السيسى يوجّه بسرعة الكشف على أطباء وممرضى ومرضى معهد الأورام

بتوجيهات من السيسى.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا (فيديو)

اليوم.. بدء صرف المعاشات حتى 2000 جنيه

حكم صوم رمضان زمن كورونا.. الأزهر يجيب

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

دراسة: علاقة تربط بين الأمعاء والدماغ

منوعات

روسى يقتل 5 من جيرانه بسبب ارتفاع أصواتهم

موقع إلكتروني يتصدي للمعلومات الخاطئة عن كورونا

جوجل تستخدم بيانات مكان المستخدمين لتحديد مدى الالتزام بقواعد التباعد

الطباعة المجسمة تدخل مجال صناعة أقنعة الوجه لحماية الأطباء من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
د.أحمد الخميسى
قُطّاع طرق الكمامات الطبية
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد: كورونا سيكرس مفهوم وحدة النوع البشرى أدبيًا

عزة سلطان: كلما مرّ حادث جلل أسرع البعض لنحته

أحمد الشهاوي: الأدب بعد كورونا سيكون محمولا على روح الغرابة والتصوف

بحسب أعراض وفاته.. هل كان الإسكندر أول ضحايا «كورونا»؟