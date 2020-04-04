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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات النظافة والتطهير لمواجهة كورونا فى الأقصر

السبت 04/أبريل/2020 - 11:06 م
حملات النظافة والتطهير
حملات النظافة والتطهير
هدى الأمير
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أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر أن، حملات النظافة والتطهير مستمرة بصفة يومية بكافة شوارع أحياء المدينة والتأكيد علي تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

أضاف أنه، بناءًا على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم اليوم السبت الآتي ببعض الأحياء التابعة لمدينة الأقصر.

ففى حي وسط أوضح أيمن حسين رئيس الحي أنه، بناء على تعليمات رئيس المدينة تم تنفيذ أعمال نظافه شارع ابوالجود وشارع الصنايع والحمام والمساكن الشعبيه والكباش وتطهير مقر منطقة وسط بالتنسيق مع حملة المعدات والمتابعة الميدانية في أعمال الرش والتعقيم، كما تم الاستعانة بالمكنسة الآلي والتي استهدفت شارع ميدان الملك عبدالله وصولًا حتى شارع المطافي القديم، وأيضا تم تنفيذ حملة نظافة بالوردية المسائية استهدفت شوارع المحطة وأسفل كوبري أبوالجود وشارع الصنايع والسجل العيني والمساكن والمطحن وتطهير شوارع أخميس نفرتاري وحواري الشيخ حفني.

أما في حي المطار أفاد شعبان طايع رئيس الحي أنه، تم تنفيذ حملة نظافة ورفع تراكمات وأتربة بكميات كبيرة من أمام مسجد الرحمة، من مدخل الفاخورة بالإضافة إلى رفع الأتربة من مدخل نجع الدقاديق وكذا من أمام الوحدة البيطرية بنجع العماري بالتنسيق مع حملة المعدات.

وفى حي شمال أفاد أحمد زين رئيس الحى بأنه، تم تنفيذ حملة نظافة ورفع تراكمات وأكوام قمامة بالوردية الصباحية والتي استهدفت الحزام الأخضر وترعة بدران بخلاف حملات الرش والتعقيم بشوارع الحي.

وأكد رئيس مدينة الأقصر استمرار حملات النظافة والتعقيم بكافة شوارع الحي بصفة يومية ضمن التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

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