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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بينها «الجلوس فى الشمس».. أخطاء شائعة لا تقى من كورونا (فيديو)

السبت 04/أبريل/2020 - 07:53 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قالت الدكتورة آية محمد، الباحثة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، إن هناك عددا من الشائعات حول فيروس كورونا المستجد.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "ست الستات"، مع الإعلامية دينا رامز، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من ضمن الشائعات الجلوس في الشمس مع الاستحمام بماء عند درجة حرارة 50 درجة مئوية، مؤكدة أنها شائعات لا تقي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت أنه يجب تنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي وعدم وجود أي زيارات حتى لا تحدث أي إصابات، مع ضرورة غسيل اليدين بالماء والصابون على مدار اليوم.

وطالبت بضرورة عدم لمس العينين أو الوجه، خاصة أن الفيروس يدخل عن طريق الأغشية المخاطية حتى يصل إلى القناة التنفسية، مع ضرورة ترك مسافة مناسبة بين كل شخص وآخر.

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