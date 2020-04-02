قبل الإعلان عنه رسميا.. 5 معلومات عن البحث بديل الامتحانات للنقل والإعدادية

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، تفاصيل آلية "البحث" سواء لطلاب النقل أو طلاب الشهادة الإعدادية، والذي سوف يكون بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد تعليق الدراسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن البحث:- له معايير وضوابط معينة- إذا وجد تطابق بين الأبحاث سوف يتم اتخاذ الإجراءات- الإعلان عن التفاصيل اليوم الخميس- اعداد فيديو من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لشرح آليات البحث مساء اليوم- البحث مخصص لمراحل النقل والشهادة الإعدادية