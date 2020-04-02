تأجيل انعقاد قمة المناخ إلى العام المقبل بسبب «كورونا»

أعلنت منظمة ​الأمم المتحدة​، تأجيل قمة المناخ التي كان مقرر انعقادها في جلاسكو باسكتلندا في شهر نوفمبر القادم، بسبب تداعيات ​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19​).وذكرت الأمم المتحدة، في بيان نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن القمة التي يحضرها أكثر من 26 ألف شخص سيتم تأجيلها إلى العام المقبل، مشيرة إلى أن الموعد الجديد لانعقاد المؤتمر سيتم تحديده في الوقت المناسب.ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة البريطاني ورئيس مؤتمر قمة المناخ السادسة والعشرين (كوب 26) ألوك شارما عقد محادثات أزمة مع منظمة الأمم المتحدة ودول أخرى للتأكيد على تأجيل موعد القمة.وقال شارما: «إن العالم حاليا يواجه تحديا عالميا غير مسبوق، وتركز الدول جهودها على إنقاذ حياة الناس ومكافحة فيروس كورونا، ولهذا قررنا إعادة جدولة قمة قمة المناخ السادسة والعشرين»، مضيفا: «سنستمر في العمل بلا كلل مع شركائنا للوفاء بالطموح اللازم للتصدي لأزمة المناخ، وأتطلع للاتفاق على موعد جديد للمؤتمر».وأشارت الصحيفة إلى أن أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اتفقت على تأجيل تلك المحادثات المهمة بسبب العقبات التي يشكلها تفشي فيروس كورونا المستجد، كما سيتم تأجيل الاجتماع التمهيدي الذي كان من المقرر انعقاده في مدينة بون الألمانية.وذكرت الصحيفة أن قمة المناخ السادسة والعشرين، التي تعد أهم مفاوضات مناخية منذ اتفاق باريس 2015، كان من المقرر انعقادها في مدينة جلاسكو باسكتلندا، وتخطط الحكومة الاسكتلندية لتحويل مكان عقد المؤتمر نفسه إلى مستشفى ميداني لتلقي المصابين بفيروس كورونا.