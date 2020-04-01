رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تستدعى احتياطى الجيش لمواجهة كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:10 م
الجيش
الجيش
محمد عمر
طباعة
قررت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، استدعاء 3000 من قوات الاحتياط في الجيش لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتواصلت وزارة الدفاع مع الأفراد المطلوب حضورهم من الاحتياطي العسكري بالجيش، وذلك وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأوضحت الشبكة أن المجموعة المستدعاة لديها مهارات متخصصة مطلوبة للمساعدة في مواجهة الوباء، ومن المتوقع أن تعمل لمدة ستة أشهر كجزء من قوة الدعم ضد فيروس كورونا.

وسيتم استخدام الذين تم استدعاؤهم من قبل وزارة الدفاع للمساعدة في توفير الدعم الطبي واللوجستي لهيئة التأمين الصحي.

وقال وزير القوات المسلحة، جيمس هيبي: "إن جنود الاحتياط لدينا هم مجموعة رائعة حقًا من الأشخاص، ولكل منهم مهاراته وخبراته من وظائفه المدنية خارج القوات المسلحة".

وأضاف: "في مثل هذه الأوقات، فإن الاعتماد على تلك المجموعة من المواهب والخبرة أمر لا يقدر بثمن، وأعلم أن جنود الاحتياط لدينا سوف يستجيبون لدعوة الأمة بحماس حقيقي، وسوف يلعبون دورًا رئيسيًا في مواجهة كورونا".

يذكر أن بريطانيا سجلت أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا حتى الآن بخلاف الوفيات، فيما أصيب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بالمرض وعدد من وزراء حكومته بخلاف ولي العهد، الأمير تشارلز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

تفاصيل جديدة عن عزل عمارتين ببورسعيد بعد اكتشاف إصابتين بـ«كورونا»

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

تعليق ناري من أحمد الطيب على أزمة تجديد عقد فتحي وعاشور

الصور

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

«الصحة»: 69 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فى مصر

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

تدريبات عملية من مؤسسة «المرأة المصرية» للسيدات بالوداى الجديد

بسبب كورونا.. جمعية أدباء مصر تطلق مسابقة للشعر

«الأعلى للثقافة» يعلن برنامج فعاليات «اقرأ معانا»

نهضة مصر تطلق مبادرة «ساعة لايف» خلال فترة الحظر