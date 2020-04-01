بريطانيا تستدعى احتياطى الجيش لمواجهة كورونا

قررت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، استدعاء 3000 من قوات الاحتياط في الجيش لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتواصلت وزارة الدفاع مع الأفراد المطلوب حضورهم من الاحتياطي العسكري بالجيش، وذلك وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وأوضحت الشبكة أن المجموعة المستدعاة لديها مهارات متخصصة مطلوبة للمساعدة في مواجهة الوباء، ومن المتوقع أن تعمل لمدة ستة أشهر كجزء من قوة الدعم ضد فيروس كورونا.وسيتم استخدام الذين تم استدعاؤهم من قبل وزارة الدفاع للمساعدة في توفير الدعم الطبي واللوجستي لهيئة التأمين الصحي.وقال وزير القوات المسلحة، جيمس هيبي: "إن جنود الاحتياط لدينا هم مجموعة رائعة حقًا من الأشخاص، ولكل منهم مهاراته وخبراته من وظائفه المدنية خارج القوات المسلحة".وأضاف: "في مثل هذه الأوقات، فإن الاعتماد على تلك المجموعة من المواهب والخبرة أمر لا يقدر بثمن، وأعلم أن جنود الاحتياط لدينا سوف يستجيبون لدعوة الأمة بحماس حقيقي، وسوف يلعبون دورًا رئيسيًا في مواجهة كورونا".يذكر أن بريطانيا سجلت أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا حتى الآن بخلاف الوفيات، فيما أصيب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بالمرض وعدد من وزراء حكومته بخلاف ولي العهد، الأمير تشارلز.