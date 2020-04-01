رحلة استثنائية لإجلاء مصريين من واشنطن

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران متجهة إلى واشنطن، لعودة المصريين العالقين هناك، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية حتى 15 أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد.وقالت مصادر مطلعة بمصر للطيران إن الشركة تواصل تسيير رحلات استثنائية لعودة العالقين المصريين بالخارج من ذوي الحالات الإنسانية والطارئة، وذلك بالتنسيق بين وزارات الطيران والهجرة والخارجية.فيما وضعت وزارة الصحة شرطًا لدخول جميع المصريين العالقين بالدول المختلفة، وهو توقيع إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحى على نفقتهم الشخصية فور الوصول للبلاد، وأكدت أن ذلك الإجراء سيطبق على كل الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران وشركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، وذلك الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر.